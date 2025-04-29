Прогноз погоди в Харкові на завтра 30 квітня

Небезпечні пориви та опади — погода у Харкові завтра
Погода в Харкові та області завтра, 30 квітня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попередили про пориви вітру та дощі.
Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода в Харкові 30 квітня
Протягом доби місцями прогнозується невеликий дощ. Вночі вітер буде південно-західного напрямку, вдень північно-західного зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, однак можливі пориви до 15-20 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по Харківській області вночі +5...+10 °С, вдень +16...+21 °С;
- у Харкові вночі +7...+9 °С, вдень +18...+20 °С.
Синоптики оголосили небезпеку
Внаслідок сильного вітру вночі синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.
Нагадаємо, на початку травня в деяких областях України різко зміниться погода. Очікується збільшення кількості опадів.
А завтра вдень у західних і центральних регіонах можливі невеликі короткочасні дощі, а також окремі грози.
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