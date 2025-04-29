Прогноз погоды в Харькове на завтра 30 апреля

Мужчина под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Харькове и области завтра, 30 апреля, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупредили о порывах ветра и дождях.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 30 апреля

В течение суток местами прогнозируется небольшой дождь. Ночью ветер будет юго-западного направления, днем северо-западного со скоростью 7-12 метров в секунду, однако возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Погода в Украине 30 апреля. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

по Харьковской области ночью +5...+10 °С, днем +16...+21 °С;

в Харькове ночью +7...+9 °С, днем +18...+20 °С.

Синоптики объявили опасность

В результате сильного ветра ночью синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Опасность в Харькове и области 30 апреля. Фото: t.me/HRCGM

Напомним, в начале мая в некоторых областях Украины резко изменится погода. Ожидается увеличение количества осадков.

А завтра днем в западных и центральных регионах возможны небольшие кратковременные дожди, а также отдельные грозы.