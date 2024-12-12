Погода у Харкові 13 грудня — прогноз від синоптиків на завтра

Ожеледиця на вулиці. Фото: УНІАН

У Харківській області в п'ятницю, 13 грудня, очікується хмарна погода. У нічний час можливий невеликий сніг, вдень – без істотних опадів, проте, буде сильний вітер.

Про це повідомляють синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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Через сильні вітри, опади та морозну температуру, на дорогах прогнозується ожеледиця, тож водіям і пішоходам слід бути уважними.

Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с, проте вранці та вдень можливі пориви до 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби становитиме від -2 °С до -7 °С морозу.

Погода у Харкові 13 грудня

Погода в Харкові. Фото: скриншот

У місті Харків також вночі можливий невеликий сніг, а вдень істотні опади не очікуються. Температура повітря протягом доби становитиме -3...-5 °С.

Синоптики також попереджають про небезпечні метеорологічні явища: будуть сильні пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила українців про різку зміну погоди та похолодання. Тим часом фахівці відповіли, чи очікувати у четвер, 12 грудня, магнітних бур.