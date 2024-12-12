Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Небезпека для пішоходів та водіїв — прогноз погоди у Харкові arrow

Небезпека для пішоходів та водіїв — прогноз погоди у Харкові

12 грудня 2024 14:59
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода у Харкові 13 грудня — прогноз від синоптиків на завтра
Ожеледиця на вулиці. Фото: УНІАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У Харківській області в п'ятницю, 13 грудня, очікується хмарна погода. У нічний час можливий невеликий сніг, вдень – без істотних опадів, проте, буде сильний вітер.

Про це повідомляють синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Читайте також:

Прогноз погоди у Харківській області 13 грудня

Через сильні вітри, опади та морозну температуру, на дорогах прогнозується ожеледиця, тож водіям і пішоходам слід бути уважними.

Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с, проте вранці та вдень можливі пориви до 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби становитиме від -2 °С до -7 °С морозу.

Погода у Харкові 13 грудня

null
Погода в Харкові. Фото: скриншот

У місті Харків також вночі можливий невеликий сніг, а вдень істотні опади не очікуються. Температура повітря протягом доби становитиме -3...-5 °С.

Синоптики також попереджають про небезпечні метеорологічні явища: будуть сильні пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. 

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила українців про різку зміну погоди та похолодання. Тим часом фахівці відповіли, чи очікувати у четвер, 12 грудня, магнітних бур

погода Харків Харківська область морози прогноз погоди вітер

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:59 Нажився на аліментнику — в Одесі затримали держвиконавця

14:59 Небезпека для пішоходів та водіїв — прогноз погоди у Харкові

14:56 Сирський нагородив військових за ефективну роботу — фото

14:56 Українські діти отримали подарунки від Фонду Вадима Столара

14:52 Єрмак заявив, що Україна не готова до переговорів, і пояснив чому

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

14:35 У Києві суд покарав чоловіка, який вкрав телефон у жінки в метро

14:33 Повернення після СЗЧ — у Міноборони пояснили, як це зробити

14:30 Офіційні зарплати у 2025 році — хто зможе заробити більше

14:27 Житло за 2,5 млн — що заховав посадовець одеського ТЦК

14:19 Нацбанк підняв облікову ставку — що зміниться для українців

14:59 Нажився на аліментнику — в Одесі затримали держвиконавця

14:59 Небезпека для пішоходів та водіїв — прогноз погоди у Харкові

14:56 Сирський нагородив військових за ефективну роботу — фото

14:56 Українські діти отримали подарунки від Фонду Вадима Столара

14:52 Єрмак заявив, що Україна не готова до переговорів, і пояснив чому

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

14:35 У Києві суд покарав чоловіка, який вкрав телефон у жінки в метро

14:33 Повернення після СЗЧ — у Міноборони пояснили, як це зробити

14:30 Офіційні зарплати у 2025 році — хто зможе заробити більше

14:27 Житло за 2,5 млн — що заховав посадовець одеського ТЦК

14:19 Нацбанк підняв облікову ставку — що зміниться для українців

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024
Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Text

12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Text

08:00 Коли скасують графіки відключень — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 Гетманцев розповів, коли легалізують криптовалюту в Україні

Text

01:51 Гетманцев заявив, що змін курсоутворення поки що не буде

11 грудня 2024
Text

17:55 Зеленський екстрено викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:03 Військовий експерт різко висловився щодо мобілізації 18-річних

Text

13:44 Дикий назвав місто, якому загрожує повторна окупація

Text

13:23 Військовий аналітик пояснив, як Запоріжжя готується до оборони

Text

13:00 Трамп про закінчення війни та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника