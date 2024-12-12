Погода в Харькове 13 декабря — прогноз от синоптиков на завтра

Опасность для водителей и пешеходов — прогноз погоды в Харькове
В Харьковской области в пятницу, 13 декабря, ожидается облачная погода. В ночные часы возможен небольшой снег, днем — без существенных осадков, однако, будет сильный ветер.
Об этом сообщают синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.
Прогноз погоды в Харьковской области 13 декабря
Из-за сильных ветров, осадков и морозной температуры, на дорогах прогнозируется гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть внимательными.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, однако утром и днем возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток составит от -2 до -7 °С мороза.
Погода в Харькове 13 декабря
В Харькове также ночью возможен небольшой снег, а днем существенные осадки не ожидаются. Температура воздуха в течение суток составит -3...-5°С.
Синоптики также предупреждают об опасных метеорологических явлениях: будут сильные порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о резком изменении погоды и похолодании. Между тем специалисты ответили, ожидать ли в четверг, 12 декабря, магнитных бурь.
Читайте Новини.LIVE!