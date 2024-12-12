Погода в Харькове 13 декабря — прогноз от синоптиков на завтра

Гололедица на улице. Фото: УНИАН

В Харьковской области в пятницу, 13 декабря, ожидается облачная погода. В ночные часы возможен небольшой снег, днем — без существенных осадков, однако, будет сильный ветер.

Об этом сообщают синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Читайте также:

Прогноз погоды в Харьковской области 13 декабря

Из-за сильных ветров, осадков и морозной температуры, на дорогах прогнозируется гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть внимательными.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, однако утром и днем возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток составит от -2 до -7 °С мороза.

Погода в Харькове 13 декабря

Погода в Харькове. Фото: скриншот

В Харькове также ночью возможен небольшой снег, а днем существенные осадки не ожидаются. Температура воздуха в течение суток составит -3...-5°С.

Синоптики также предупреждают об опасных метеорологических явлениях: будут сильные порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о резком изменении погоды и похолодании. Между тем специалисты ответили, ожидать ли в четверг, 12 декабря, магнитных бурь.