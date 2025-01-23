Погода у Харкові 24 січня - очікується ожеледь

Ожеледиця. Ілюстративне фото: РБК-Україна

У Харкові та області у п'ятницю, 24 січня, очікується хмарна погода з невеликими опадами. Температура повітря протягом дня становитиме -3...+2 °С.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.

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За даними синоптиків, завтра в області буде хмарно та пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. На дорогах прогнозують місцями ожеледицю.

Очікується південно-східний вітер, 5-10 м/с, а температура повітря становитиме -3...+2 °С.

Водночас мокрий сніг з дощем і слабка ожеледь також прийдуть до Харкова. Там вітер буде південно-східним, 5-10 м/с, а температура коливатиметься близько 0 °С.

Скриншот допису РЦГМ

Раніше народний синоптик Наталка Діденко спрогнозувала відносно теплу погоду на завтра.

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