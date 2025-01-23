Погода в Харькове 24 января - ожидается гололед

Гололедица. Иллюстративное фото: РБК-Украина

В Харькове и области в пятницу, 24 января, ожидается облачная погода с небольшими осадками. Температура воздуха в течение дня составит -3...+2 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.

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По данным синоптиков, завтра в области будет облачно и пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах прогнозируют местами гололедицу.

Ожидается юго-восточный ветер, 5-10 м/с, а температура воздуха составит -3...+2 °С.

В то же время мокрый снег с дождем и слабый гололед также придут в Харьков. Там ветер будет юго-восточным, 5-10 м/с, а температура будет колебаться около 0 °С.

Скриншот поста РЦГМ

Ранее народный синоптик Наталка Диденко спрогнозировала относительно теплую погоду на завтра.

А на Солнце за минувшие сутки произошло две вспышки. Украинцам дали советы, как избежать влияния магнитных бурь на здоровье.