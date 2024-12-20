Прогноз погоди у Харкові на завтра, 21 грудня

Небезпека не вщухає — що відомо про погоду на Харківщині завтра
Погода на Харківщині у суботу, 21 грудня, буде хмарною, але з проясненнями. Можливі невеликі опади у вигляді снігу з дощем. Максимальна температура повітря сягне +5 °С.
Про це у п'ятницю, 20 грудня, повідомляє Харківський РЦГМ у Telegram.
Погода на Харкіщині 21 грудня
В області буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями пройде невеликий сніг або мокрий сніг. Вдень також можливі невеликі опади у вигляді мокрого снігу чи дощу.
Впродовж доби у регіону спостерігатиметься слабкий туман.
На дорогах подекуди буде ожеледиця.
Синоптики прогнозують південний та північно-західний вітер з поривами 5–10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах -2...+3 °С, а вдень вона становитиме 0...+5 °С.
Погода у Харкові 21 грудня
Впродовж доби у місті пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу чи дощу.
Вночі та вранці спостерігатиметься слабкий туман.
Південний та північно-західний вітер матиме пориви 5–10 м/с.
Температура вночі складе 0...+2 °С, а вдень — +3...+5 °С.
Також синоптики попереджають про можливу ожеледицю на дорогах.
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