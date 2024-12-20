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Опасность не утихает — что известно о погоде в Харькове завтра

20 декабря 2024 19:04
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Харькове на завтра, 21 декабря.
Люди на улице зимой. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Харьковской области в субботу, 21 декабря, будет облачной, но с прояснениями. Возможны небольшие осадки в виде снега с дождем. Максимальная температура воздуха составит +5 °С.

Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает Харьковский РЦГМ в Telegram.

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Скриншот сообщения РГЦМ

Погода в Харьковской области 21 декабря

В области будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег или мокрый снег. Днем также небольшие осадки в виде мокрого снега или дождя.

В течение суток у региона будет слабый туман.

На дорогах кое-где будет гололедица.

Синоптики прогнозируют южный и северо-западный ветер с порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2...+3 °С, а днем она составит 0...+5 °С.

Погода в Харькове 21 декабря

В течение суток по городу пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега или дождя.

Ночью и утром будет слабый туман.

Южный и северо-западный ветер будет иметь порывы 5–10 м/с.

Температура ночью составит 0…+2°С, а днем — +3…+5 °С.

Также синоптики предупреждают о возможной гололедице на дорогах.

К слову, мы рассказывали о том, какой будет погода на рождественско-новогодние праздники в Украине.

Также мы сообщали, что текущий год стал самым жарким за последние 84 года. Начало 2025 г., по прогнозу Европейской Службы Изменений Климата Copernicus (C3S), также будет аномально теплым.

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