Погода у Харкові та в області на 26 грудня — прогноз на завтра

Холод на вулиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Харкові у четвер, 26 грудня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура повітря вночі опуститься до мінусових позначок.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода у Харкові 26 грудня

Завтра, 26 грудня, у Харкові очікується прохолодна погода без значних опадів.

Вночі температура повітря становитиме +1°C, але через вітер відчуватиметься як -1 °C. Опадів не прогнозується. Швидкість вітру становитиме 4 м/с.

Карта температур в Україні на 26 грудня. Фото: скриншот

Вранці температура не зміниться, проте вітер посилиться до 5 м/с. Вдень дещо потеплішає — до +2 °C.

Прогноз погоди у Харкові. Фото: Метеопрог

Увечері стовпчик термометра повернеться на показник +1°C, проте вітер посилить відчуття холоду до -2°C. Опадів не очікується. Швидкість вітру залишиться на рівні 6 м/с, вологість знизиться до 79%.

Нагадаємо, синоптики прогнозували на Різдво, 25 грудня, опади, дощ та сніг у різних регіонах.

Також фахівці попередили про магнітну бурю, яка накриє Землю 25 грудня та вплине на самопочуття метеозалежних.