Погода у Харкові та в області на 26 грудня — прогноз на завтра

Небо проясниться ненадовго — прогноз погоди в Харкові на завтра
В Харкові у четвер, 26 грудня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура повітря вночі опуститься до мінусових позначок.
Про це повідомляє Meteoprog.
Погода у Харкові 26 грудня
Завтра, 26 грудня, у Харкові очікується прохолодна погода без значних опадів.
Вночі температура повітря становитиме +1°C, але через вітер відчуватиметься як -1 °C. Опадів не прогнозується. Швидкість вітру становитиме 4 м/с.
Вранці температура не зміниться, проте вітер посилиться до 5 м/с. Вдень дещо потеплішає — до +2 °C.
Увечері стовпчик термометра повернеться на показник +1°C, проте вітер посилить відчуття холоду до -2°C. Опадів не очікується. Швидкість вітру залишиться на рівні 6 м/с, вологість знизиться до 79%.
Нагадаємо, синоптики прогнозували на Різдво, 25 грудня, опади, дощ та сніг у різних регіонах.
Також фахівці попередили про магнітну бурю, яка накриє Землю 25 грудня та вплине на самопочуття метеозалежних.
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