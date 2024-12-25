Погода в Харькове и области на 26 декабря — прогноз на завтра

Холод на улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Харькове в четверг, 26 декабря, прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха ночью опустится до минусовых отметок.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Харькове 26 декабря

Завтра, 26 декабря, в Харькове ожидается прохладная погода, без существенных осадков.

Ночью температура воздуха будет +1°C, но через ветер будет ощущаться как -1°C. Осадков не прогнозируется. Скорость ветра составит 4 м/с.

Карта температур в Украине на 26 декабря. Фото: скриншот

Утром температура не изменится, но ветер усилится до 5 м/с. Днем потеплеет до +2 °C.

Прогноз погоды в Харькове. Фото: Метеопрог

Вечером столбик термометра вернется на показатель +1°C, однако ветер усилит ощущение холода до -2°C. Осадков не ожидается. Скорость ветра остается на уровне 6 м/с, влажность снизится до 79%.

Напомним, синоптики прогнозировали на Рождество, 25 декабря, осадки, дождь и снег в разных регионах.

Также специалисты предупредили о магнитной буре, которая накроет Землю 25 декабря и повлияет на самочувствие метеозависимых.