Погода в Харькове и области на 26 декабря — прогноз на завтра

Небо прояснится ненадолго — прогноз погоды в Харькове на завтра
В Харькове в четверг, 26 декабря, прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха ночью опустится до минусовых отметок.
Об этом сообщает Meteoprog.
Погода в Харькове 26 декабря
Завтра, 26 декабря, в Харькове ожидается прохладная погода, без существенных осадков.
Ночью температура воздуха будет +1°C, но через ветер будет ощущаться как -1°C. Осадков не прогнозируется. Скорость ветра составит 4 м/с.
Утром температура не изменится, но ветер усилится до 5 м/с. Днем потеплеет до +2 °C.
Вечером столбик термометра вернется на показатель +1°C, однако ветер усилит ощущение холода до -2°C. Осадков не ожидается. Скорость ветра остается на уровне 6 м/с, влажность снизится до 79%.
Напомним, синоптики прогнозировали на Рождество, 25 декабря, осадки, дождь и снег в разных регионах.
Также специалисты предупредили о магнитной буре, которая накроет Землю 25 декабря и повлияет на самочувствие метеозависимых.
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