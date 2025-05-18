Прогноз погоди в Харкові на завтра 19 травня

Негода продовжиться — чого очікувати у Харкові завтра
Погода у Харкові завтра, 19 травня, буде хмарною з проясненнями. Будуть опади у вигляді дощу, а також грози.
Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода у Харкові 19 травня
Вночі місцями прогнозують невеликий дощ, а вдень опади посиляться. Синоптики зазначають, що місцями буде гроза.
Вітер очікується південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.
Температура повітря:
- вночі +5...+10 °C;
- вдень +14...+19 °C.
Нагадаємо, 18 травня магнітних бур на Землі не очікується. Сонячна активність буде з ймовірністю спалахів класу Х.
Крім того, вартість овочів і фруктів може підвищитися приблизно на 30% через поганий урожай, спричинений заморозками у травні.
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