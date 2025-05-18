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Негода продовжиться — чого очікувати у Харкові завтра

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Дата публікації: 18 травня 2025 11:47
Прогноз погоди в Харкові на завтра 19 травня
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода у Харкові завтра, 19 травня, буде хмарною з проясненнями. Будуть опади у вигляді дощу, а також грози.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології

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Погода у Харкові 19 травня

Вночі місцями прогнозують невеликий дощ, а вдень опади посиляться. Синоптики зазначають, що місцями буде гроза.

Прогноз погоди в Україні 19 травня
Погода в Україні 19 травня. Фото: Meteopost

Вітер очікується південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря:

  • вночі +5...+10 °C;
  • вдень +14...+19 °C.

Нагадаємо, 18 травня магнітних бур на Землі не очікується. Сонячна активність буде з ймовірністю спалахів класу Х.

Крім того, вартість овочів і фруктів може підвищитися приблизно на 30% через поганий урожай, спричинений заморозками у травні.

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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