Прогноз погоды в Харькове на завтра 19 мая

Непогода продолжится — чего ожидать в Харькове завтра
Погода в Харькове завтра, 19 мая, будет облачной с прояснениями. Будут осадки в виде дождя, а также грозы.
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Погода в Харькове 19 мая
Ночью местами прогнозируют небольшой дождь, а днем осадки усилятся. Синоптики отмечают, что местами будет гроза.
Ветер ожидается юго-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха:
- ночью +5...+10 °C;
- днем +14...+19 °C.
Напомним, 18 мая магнитных бурь на Земле не ожидается. Солнечная активность будет с вероятностью вспышек класса Х.
Кроме того, стоимость овощей и фруктов может повыситься примерно на 30% из-за плохого урожая, вызванного заморозками в мае.
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