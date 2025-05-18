Прогноз погоды в Харькове на завтра 19 мая

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Харькове завтра, 19 мая, будет облачной с прояснениями. Будут осадки в виде дождя, а также грозы.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 19 мая

Ночью местами прогнозируют небольшой дождь, а днем осадки усилятся. Синоптики отмечают, что местами будет гроза.

Погода в Украине 19 мая. Фото: Meteopost

Ветер ожидается юго-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха:

ночью +5...+10 °C;

днем +14...+19 °C.

Напомним, 18 мая магнитных бурь на Земле не ожидается. Солнечная активность будет с вероятностью вспышек класса Х.

Кроме того, стоимость овощей и фруктов может повыситься примерно на 30% из-за плохого урожая, вызванного заморозками в мае.