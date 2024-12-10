Прогноз погоди у Харкові завтра 11 грудня від Укргідрометцентру

Люди з парасольками взимку. Фото: Новини.LIVE

На Харківщині 11 грудня прогнозують хмарну погоду з дощем, місцями мокрим снігом та ожеледицею на дорогах. Температура повітря протягом доби коливатиметься від -3...+5 °С.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.

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Погода на Харківщині 11 грудня

Завтра у Харківській області очікується хмарна погода. За даними синоптиків, вночі не має бути сильних опадів, проте мешканців регіону попередили про слабкий туман та ожеледь.

Вдень Харківщину накриє дощ, місцями із мокрим снігом. Також на дорогах прогнозується ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від -3...+2 °С, вдень показники становитимуть від 0...+5 °С.

Погода в Україні 11 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Харкові 11 грудня

Вночі 11 грудня на харків'ян очікує суха погода, без істотних опадів, але зі слабким туманом та ожеледдю. Вдень у місті буде дощ. Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура повітря буде доволі прохолодною:

вночі близько 0 °С;

вдень +2...+4 °С.

Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот



Нагадаємо, 2024 рік стане найспекотнішим в історії кліматичних спостережень, починаючи з 1940 року. Надзвичайно високі температури зберігатимуться також протягом перших місяців 2025 року.

Раніше ми писали, що погода в Україні протягом цього тижня, 9-15 грудня, буде вологою та вітряною. Однак температура повітря очікується з аномально високими показниками.