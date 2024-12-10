Прогноз погоды в Харькове завтра 11 декабря от Укргидрометцентра

Люди с зонтиками зимой. Фото: Новини.LIVE

В Харьковской области 11 декабря прогнозируют облачную погоду с дождем, местами мокрым снегом и гололедицей на дорогах. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -3...+5°С.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.

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В Харьковской области ожидается облачная погода. По данным синоптиков, ночью не должно быть сильных осадков, однако жителей региона предупредили о слабом тумане и гололеде.

Днем Харьковщина накроет дождь, местами с мокрым снегом. Также на дорогах прогнозируется гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -3...+2°С, днем показатели будут составлять от 0...+5°С.

Погода в Украине 11 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Харькове 11 декабря

Ночью 11 декабря харьковчан ожидает сухая погода, без существенных осадков, но со слабым туманом и гололедицей. Ночью будет идти дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха будет достаточно прозолодной.

ночью около 0°С;

днем +2...+4°С.

Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот



Напомним, 2024 год станет самым жарким в истории климатических наблюдений, начиная с 1940 года. Чрезвычайно высокие температуры будут сохраняться также в первые месяцы 2025 года.

Ранее мы писали, что погода в Украине в течение этой недели, 9-15 декабря, будет влажной и ветреной. Однако температура воздуха ожидается с аномально высокими показателями.