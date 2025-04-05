Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Негода скує Харків — прогноз погоди на завтра arrow

Негода скує Харків — прогноз погоди на завтра

5 квітня 2025 14:57
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Харкові 6 квітня — точний прогноз погоди від Укргідрометцентру
Люди йдуть під дощем. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Харкові та області завтра, 6 квітня, буде дощовою та вітряною. Вдень очікується подекуди до +15°C.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Реклама
Читайте також:

Погода у Харкові та області 6 квітня

За прогнозами синоптиків, у Харківській області очікується хмарна погода. Вночі пройде невеликий дощ, вдень – помірний дощ з місцевими грозами.

Вітер південний, 7-12 м/с, з поривами до 15-20 м/с. Температура вночі +5...+10 °C, вдень +10....+15 °C.

У Харкові буде хмарно, вночі невеликий дощ, вдень — помірний дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі +8...+10 °C, вдень +12...+14 °C.

Погода у Харкові
Прогноз погоди у Харкові та області на 6 квітня

 А в Одеській області найближчими днями очікуються заморозки. Оголошено попередження про небезпеку.

Також ми писали, що на Землю впливатиме слабка магнітна буря рівня G1.

погода Харків Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама