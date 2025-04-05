Погода у Харкові 6 квітня — точний прогноз погоди від Укргідрометцентру

Люди йдуть під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Харкові та області завтра, 6 квітня, буде дощовою та вітряною. Вдень очікується подекуди до +15°C.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Харкові та області 6 квітня

За прогнозами синоптиків, у Харківській області очікується хмарна погода. Вночі пройде невеликий дощ, вдень – помірний дощ з місцевими грозами.

Вітер південний, 7-12 м/с, з поривами до 15-20 м/с. Температура вночі +5...+10 °C, вдень +10....+15 °C.

У Харкові буде хмарно, вночі невеликий дощ, вдень — помірний дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі +8...+10 °C, вдень +12...+14 °C.

Прогноз погоди у Харкові та області на 6 квітня

А в Одеській області найближчими днями очікуються заморозки. Оголошено попередження про небезпеку.

Також ми писали, що на Землю впливатиме слабка магнітна буря рівня G1.