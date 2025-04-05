Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Непогода сунет на Харьков — прогноз погоды на завтра arrow

Непогода сунет на Харьков — прогноз погоды на завтра

5 апреля 2025 14:57
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Харькове 6 апреля - точный прогноз погоды от Укргидрометцентра
Люди идут под дождем. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Харькове и области завтра, 6 апреля, будет дождливой и ветреной. Днем ожидается местами до +15°C.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Реклама
Читайте также:

Погода в Харькове и области 6 апреля

По прогнозам синоптиков, в Харьковской области ожидается облачная погода. Ночью пройдет небольшой дождь, днем — умеренный дождь с местными грозами.

Ветер южный, 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Температура ночью +5...+10 °C, днем +10....+15 °C.

В Харькове будет облачно, ночью небольшой дождь, днем — умеренный дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью +8...+10 °C, днем +12...+14 °C.

Погода у Харкові
Прогноз погоды в Харькове и области на 6 апреля

А в Одесской области в ближайшие дни ожидаются заморозки. Объявлено предупреждение об опасности.

Также мы писали, что на Землю будет влиять слабая магнитная буря уровня G1.

погода Харьков Укргидрометцентр синоптик прогноз погоды
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама