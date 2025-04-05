Погода в Харькове 6 апреля - точный прогноз погоды от Укргидрометцентра

Люди идут под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Харькове и области завтра, 6 апреля, будет дождливой и ветреной. Днем ожидается местами до +15°C.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 6 апреля

По прогнозам синоптиков, в Харьковской области ожидается облачная погода. Ночью пройдет небольшой дождь, днем — умеренный дождь с местными грозами.

Ветер южный, 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Температура ночью +5...+10 °C, днем +10....+15 °C.

В Харькове будет облачно, ночью небольшой дождь, днем — умеренный дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью +8...+10 °C, днем +12...+14 °C.

Прогноз погоды в Харькове и области на 6 апреля

А в Одесской области в ближайшие дни ожидаются заморозки. Объявлено предупреждение об опасности.

Также мы писали, что на Землю будет влиять слабая магнитная буря уровня G1.