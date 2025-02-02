Погода у Харкові 3 лютого — прогноз погоди на завтра

Негода суне на Харків — прогноз від синоптиків на завтра
У Харкові та області завтра, 3 лютого, погіршаться погодні умови. Сильних опадів не прогнозують, але на дорогах очікується ожеледиця.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Харкові 3 лютого
У Харкові тиждень розпочнеться з хмарної погоди, іноді будуть прояснення. Істотних опадів не прогнозують. Разом з тим, вночі та вранці очікується туман, а на дорогах буде ожеледиця.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде 0...-2 °C, вдень +1...+3 °C.
Погода в Харківській області 3 лютого
У Харківській області завтра також буде хмарно з проясненнями. Водіям та пішоходам варто бути обережними — очікується ожеледиця. Крім того, вночі та вранці буде туман.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Вночі прогнозують -4...+1 °C, вдень -1...+4 °C.
Нагадаємо, в Одесі завтра, 3 лютого, також буде холодно. В регіоні прогнозують значний дощ зранку, а також оголошено штормове попередження.
Холодно завтра буде по всій Україні. В Укргідрометцентрі попередили, що в деяких областях температура повітря впаде до -9 °C.
Читайте Новини.LIVE!