Погода в Харькове 3 февраля — прогноз погоды на завтра

Непогода надвигается на Харьков — прогноз от синоптиков на завтра
В Харькове и области завтра, 3 февраля, ухудшатся погодные условия. Сильных осадков не прогнозируют, но на дорогах ожидается гололедица.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харькове 3 февраля
В Харькове неделя начнется с облачной погоды, иногда будут прояснения. Существенных осадков не прогнозируют. Вместе с тем, ночью и утром ожидается туман, а на дорогах будет гололедица.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет 0...-2 °C, днем +1...+3 °C.
Погода в Харьковской области 3 февраля
В Харьковской области завтра также будет облачно с прояснениями. Водителям и пешеходам стоит быть осторожными — ожидается гололедица. Кроме того, ночью и утром будет туман.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью прогнозируют -4...+1 °C, днем -1...+4 °C.
Напомним, в Одессе завтра, 3 февраля, также будет холодно. В регионе прогнозируют значительный дождь утром, а также объявлено штормовое предупреждение.
Холодно завтра будет по всей Украине. В Укргидрометцентре предупредили, что в некоторых областях температура воздуха упадет до -9 °C.
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