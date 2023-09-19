Неіснуюче програмне забезпечення для БПЛА: у Харкові підозрюють у розстраті підприємця та чиновницю

Чоловічі руки в кайданках. Ілюстративне фото: Shutterstock

Слідчі повідомили про підозру за розтрату бюджетних коштів приватному підприємцю та чиновниці Харківської міської ради. Своїми протиправними діями зловмисники завдали матеріальної шкоди на суму понад 3 мільйони гривень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи

Як повідомив керівник окружної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що "схема" полягала у тому, що приватний підприємець мав виступити розробником пакетів програмного забезпечення для комплексу безпілотників. У свою чергу, посадовиця мерії мала їх придбати для Харкова. Проте з одним нюансом — програма для БПЛА існувала тільки на папері, а жодного безпілотника на балансі Харківської міської ради немає.

"Щоб програма хоча б відповідала дійсності, вони звернулись до розробників у м. Вінниця, де придбали програмне забезпечення 2015-2016 років розробки, яке було призначене для віддаленого керування БПЛА певного типу та перебувало лише на стадії доопрацювання", — розповідають у прокуратурі.

У подальшому підприємець склав лист та відправив на адресу ХМР щодо можливості розробки комплексу на базі БПЛА типу "літак" для моніторингу території загальною площею до 2000 кв. км та відповідний кошторис до нього. Він зазначив у вказаному листі "безпрецедентність та важливість" вказаного продукту з точки зору вирішення повсякденних завдань, пов’язаних з безпекою мешканців м. Харкова, та низку вигаданих функцій щодо сфери його застосування.

Правоохоронці оголошують підозру зловмисникам. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Правоохоронці оголошують підозру зловмисникам. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Правоохоронці оголошують підозру зловмисникам. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram 1 / 3

У свою чергу, чиновниця, достовірно знаючи, що закупівля програмного забезпечення для БПЛА не є складовою завдань та заходів, передбачених міською програмою, та його фінансування не передбачене бюджетом міста на 2022 рік, вирішила замаскувати свої дії шляхом підміни понять та внесла до календарного плану 7 окремих заходів із закупівлі програмного забезпечення по типу "Впровадження інноваційних проєктів в м. Харкові". Крім того, про допомогу українським військовим у придбанні програм для бойових БПЛА також мова не йшла.

Для цього у листопаді-грудні 2022 року зловмисники уклали низку договорів між міськрадою та ФОП, штучно "підтягнувши" їх нібито під виконання міської цільової програми інноваційної діяльності. Ці договори минулоріч були повністю профінансовані з харківського бюджету на загальну суму понад 3 млн гривень. Гроші ділки розподілили між собою.

Наразі стороною обвинувачення подано до суду клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що київський посадовець одного із комунальних підприємств отримав підозру щодо збитків, завданих під час ремонту дороги. Йдеться про суму в розмірі 500 тисяч гривень.

Також ми писали про те, що у Києві відсторонили від посади начальницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА, яка підозрюється у розтраті бюджетних коштів. Таке рішення задовольнив Голосіївський районний суд столиці.