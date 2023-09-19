Несуществующее программное обеспечение для БПЛА: в Харькове подозревают в растрате предпринимателя и чиновника

Мужские руки в наручниках. Иллюстративное фото: Shutterstock

Следователи сообщили о подозрении за растрату бюджетных средств частному предпринимателю и чиновнице Харьковского городского совета. Своими противоправными действиями злоумышленники нанесли материальный ущерб на сумму более 3 миллионов гривен.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Материалы дела

Как сообщил руководитель окружной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что "схема" заключалась в том, что частный предприниматель должен выступить разработчиком пакетов программного обеспечения для комплекса беспилотников. В свою очередь, должностница мэрии должна была их приобрести для Харькова. Однако с одним нюансом — программа для БПЛА была только на бумаге, а ни одного беспилотника на балансе Харьковского городского совета нет.

"Чтобы программа хотя бы соответствовала действительности, они обратились к разработчикам в Виннице, где приобрели программное обеспечение 2015-2016 годов разработки, которое было предназначено для удаленного управления БПЛА определенного типа и находилось только на стадии доработки", — рассказывают в прокуратуре.

В дальнейшем предприниматель составил письмо и отправил в адрес ХМР о возможности разработки комплекса на базе БПЛА типа "самолет" для мониторинга территории общей площадью до 2000 кв. км и соответствующая смета к нему. Он отметил в указанном письме "беспрецедентность и важность" указанного продукта с точки зрения решения повседневных задач, связанных с безопасностью жителей Харькова, и ряд вымышленных функций по сфере его применения.

Правоохранители объявляют подозрение злоумышленникам. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Правоохранители объявляют подозрение злоумышленникам. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Правоохранители объявляют подозрение злоумышленникам. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram 1/3 _ 3

Чиновница, достоверно зная, что закупка программного обеспечения для БПЛА не является составной частью задач и мероприятий, предусмотренных городской программой, и его финансирование не предусмотрено бюджетом города на 2022 год, решила замаскировать свои действия путем подмены понятий и внесла в календарный план 7 отдельных мер по закупке программного обеспечения по типу "Внедрение инновационных проектов в г. Харькове". Кроме того, о помощи украинским военным в приобретении программ для боевых БПЛА также не шла речь.

Для этого в ноябре-декабре 2022 злоумышленники заключили ряд договоров между горсоветом и ФЛП, искусственно "подтянув" их якобы под выполнение городской целевой программы инновационной деятельности. Эти договоры были полностью профинансированы из харьковского бюджета на общую сумму более 3 млн гривен. Деньги дельцы распределили между собой.

В настоящее время стороной обвинения подано в суд ходатайство об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

Напомним, что киевское чиновник одного из коммунальных предприятий получил подозрение об ущербе, нанесенном во время ремонта дороги . Речь идет о сумме в размере 500 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что в Киеве отстранили от должности начальницу отдела Управления образования Днепровской РГА, подозреваемую в растрате бюджетных средств . Такое решение удовлетворил Голосеевский районный суд столицы.