Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Несуществующий софт для БПЛА: в Харькове подозревают в растрате чиновницу и её подельника arrow

Несуществующий софт для БПЛА: в Харькове подозревают в растрате чиновницу и её подельника

19 сентября 2023 17:41
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Несуществующее программное обеспечение для БПЛА: в Харькове подозревают в растрате предпринимателя и чиновника
Мужские руки в наручниках. Иллюстративное фото: Shutterstock
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Следователи сообщили о подозрении за растрату бюджетных средств частному предпринимателю и чиновнице Харьковского городского совета. Своими противоправными действиями злоумышленники нанесли материальный ущерб на сумму более 3 миллионов гривен.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Читайте также:

Материалы дела

Как сообщил руководитель окружной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что "схема" заключалась в том, что частный предприниматель должен выступить разработчиком пакетов программного обеспечения для комплекса беспилотников. В свою очередь, должностница мэрии должна была их приобрести для Харькова. Однако с одним нюансом — программа для БПЛА была только на бумаге, а ни одного беспилотника на балансе Харьковского городского совета нет.

"Чтобы программа хотя бы соответствовала действительности, они обратились к разработчикам в Виннице, где приобрели программное обеспечение 2015-2016 годов разработки, которое было предназначено для удаленного управления БПЛА определенного типа и находилось только на стадии доработки", — рассказывают в прокуратуре.

В дальнейшем предприниматель составил письмо и отправил в адрес ХМР о возможности разработки комплекса на базе БПЛА типа "самолет" для мониторинга территории общей площадью до 2000 кв. км и соответствующая смета к нему. Он отметил в указанном письме "беспрецедентность и важность" указанного продукта с точки зрения решения повседневных задач, связанных с безопасностью жителей Харькова, и ряд вымышленных функций по сфере его применения.

  • Правоохранители объявляют подозрение злоумышленникам. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Правоохранители объявляют подозрение злоумышленникам. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Правоохранители объявляют подозрение злоумышленникам. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
1/3 _ 3

Чиновница, достоверно зная, что закупка программного обеспечения для БПЛА не является составной частью задач и мероприятий, предусмотренных городской программой, и его финансирование не предусмотрено бюджетом города на 2022 год, решила замаскировать свои действия путем подмены понятий и внесла в календарный план 7 отдельных мер по закупке программного обеспечения по типу "Внедрение инновационных проектов в г. Харькове". Кроме того, о помощи украинским военным в приобретении программ для боевых БПЛА также не шла речь.

Для этого в ноябре-декабре 2022 злоумышленники заключили ряд договоров между горсоветом и ФЛП, искусственно "подтянув" их якобы под выполнение городской целевой программы инновационной деятельности. Эти договоры были полностью профинансированы из харьковского бюджета на общую сумму более 3 млн гривен. Деньги дельцы распределили между собой.

В настоящее время стороной обвинения подано в суд ходатайство об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

Напомним, что киевское чиновник одного из коммунальных предприятий получил подозрение об ущербе, нанесенном во время ремонта дороги . Речь идет о сумме в размере 500 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что в Киеве отстранили от должности начальницу отдела Управления образования Днепровской РГА, подозреваемую в растрате бюджетных средств . Такое решение удовлетворил Голосеевский районный суд столицы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Первый для Умерова: чего ждать от 15-го Рамштайна

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз