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Ненадійний "Муром" — прикордонники знищили на Харківщині ворожий спостережний комплекс

7 травня 2024 17:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Ненадійний "Муром" — прикордонники знищили на Харківщині ворожий спостережний комплекс
Безпілотник заходить на атаку комплексу "Муром". Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Аеророзвідники прикордонної бригади "Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили російський комплекс тепловізійного відеоспостереження "Муром-П". Комплекс було вражено дроном-камікадзе на Харківському напрямку.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у вівторок, 7 квітня.

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Камери комплексу "Муром". Джерело: росЗМІ

Зауважимо, що "Муром" — продукт російського розробника та виробника комплексних систем безпеки, спецтехніки та безпілотних літальних апаратів "Стілсофт", розташованого у Санкт-Петербурзі. Комплекс призначений для цілодобового дистанційного відеотепловізійного спостереження, контролю та охорони відкритих ділянок місцевості, підступів, периметрів та шляхів пересування до об'єктів.

Відмінними рисами "Мурома" є можливість його швидкого розгортання та тривала робота в автономному режимі.

Як воюють прикордонники — останні новини

Нагадаємо, раніше українські прикордонники-оператори ударних безпілотників з бригади показали кадри ліквідації російських загонів під Бахмутом.

Також бійці показали кадри роботи артилерійських розрахунків американської гаубиці М101, які в тому ж місці знищили ворожий бліндаж та склад боєкомплекту.

На тому ж напрямку прикордонникам вдалося знищити російський танк Т-72 прицільним артилерійським вогнем. 

Україна
Харківська область
дрони
війна в Україні
ДПСУ

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