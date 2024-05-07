Ненадійний "Муром" — прикордонники знищили на Харківщині ворожий спостережний комплекс

Безпілотник заходить на атаку комплексу "Муром". Фото: скриншот

Аеророзвідники прикордонної бригади "Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили російський комплекс тепловізійного відеоспостереження "Муром-П". Комплекс було вражено дроном-камікадзе на Харківському напрямку.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у вівторок, 7 квітня.

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Камери комплексу "Муром". Джерело: росЗМІ

Зауважимо, що "Муром" — продукт російського розробника та виробника комплексних систем безпеки, спецтехніки та безпілотних літальних апаратів "Стілсофт", розташованого у Санкт-Петербурзі. Комплекс призначений для цілодобового дистанційного відеотепловізійного спостереження, контролю та охорони відкритих ділянок місцевості, підступів, периметрів та шляхів пересування до об'єктів.

Відмінними рисами "Мурома" є можливість його швидкого розгортання та тривала робота в автономному режимі.

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Нагадаємо, раніше українські прикордонники-оператори ударних безпілотників з бригади показали кадри ліквідації російських загонів під Бахмутом.

Також бійці показали кадри роботи артилерійських розрахунків американської гаубиці М101, які в тому ж місці знищили ворожий бліндаж та склад боєкомплекту.

На тому ж напрямку прикордонникам вдалося знищити російський танк Т-72 прицільним артилерійським вогнем.