Ненадежный "Муром" — пограничники уничтожили в Харьковской области вражеский наблюдательный комплекс

Беспилотник заходит на атаку комплекса "Муром". Фото: скриншот

Аэроразведчики пограничной бригады "Гвардії наступу "Сталевий кордон" уничтожили российский комплекс тепловизионного видеонаблюдения "Муром-П". Комплекс был поражен дроном-камикадзе на Харьковском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ во вторник, 7 апреля.

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Камеры комплекса "Муром". Источник: росСМИ

Отметим, что "Муром" — продукт российского разработчика и производителя комплексных систем безопасности, спецтехники и беспилотных летательных аппаратов "Стилсофт", расположенного в Санкт-Петербурге. Комплекс предназначен для круглосуточного дистанционного видеотепловизионного наблюдения, контроля и охраны открытых участков местности, подступов, периметров и путей передвижения к объектам.

Отличительными чертами Мурома является возможность его быстрого развертывания и длительная работа в автономном режиме.

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Напомним, ранее украинские пограничники-операторы ударных беспилотников показали кадры ликвидации российских отрядов под Бахмутом.

Также бойцы показали кадры работы артиллерийских расчетов американской гаубицы М101, которые в том же месте уничтожили вражеский блиндаж и боекомплект.

На том же направлении пограничникам удалось уничтожить российский танк Т-72 прицельным артиллерийским огнем.