Одне з укриттів в Україні. Фото: google

На Харківщині через суд зобов'язали привести укриття в належний стан. Порушення виявили ще в лютому 2022 року, але досі так і не усунили їх.

Про це повідомляє харківська обласна прокуратура.

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Відомо, що у м. Лозова знаходиться протирадіаційне укриття, розраховане на 120 осіб. Утім, його зовсім не забезпечили необхідним майном, лікарськими засобами, медичними виробами, дизельною електростанцією, системами зв’язку і оповіщення тощо.

Попри те, що правоохоронні органи склали відповідний припис щодо цього, порушення так і не усунили.

"Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов Лозівської окружної прокуратури Харківської області до комунального підприємства про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання привести в належний технічний стан і готовність до укриття населення захисної споруди цивільного захисту", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, 1 червня, уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги

Додамо, що у Києві спеціальна комісія перевірила понад чотири тисячі укриттів. За підрахунками, лише 15% укриттів столиці придатні для використання.