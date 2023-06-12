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Неналежний стан укриттів: на Харківщині виявили порушників

12 червня 2023 10:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Харківщині через суд зобов'язали привести укриття в належний стан
Одне з укриттів в Україні. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Харківщині через суд зобов'язали привести укриття в належний стан. Порушення виявили ще в лютому 2022 року, але досі так і не усунили їх. 

Про це повідомляє харківська обласна прокуратура

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Деталі

Відомо, що у м. Лозова знаходиться протирадіаційне укриття, розраховане на 120 осіб. Утім, його зовсім не забезпечили необхідним майном, лікарськими засобами, медичними виробами, дизельною електростанцією, системами зв’язку і оповіщення тощо. 

Попри те, що правоохоронні органи склали відповідний припис щодо цього, порушення так і не усунили. 

"Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов Лозівської окружної прокуратури Харківської області до комунального підприємства про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання привести в належний технічний стан і готовність до укриття населення захисної споруди цивільного захисту", — йдеться у заяві. 

Нагадаємо, 1 червня, уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги

Додамо, що у Києві спеціальна комісія перевірила понад чотири тисячі укриттів. За підрахунками, лише 15% укриттів столиці придатні для використання. 

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