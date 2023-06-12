Одно из укрытий в Украине. Фото: google

В Харьковской области через суд обязали привести укрытие в надлежащее состояние. Нарушения обнаружили еще в феврале 2022 года, но до сих пор так и не устранили их.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Известно, что в г. Лозовая находится противорадиационное укрытие, рассчитанное на 120 человек. Впрочем, его совсем не снабдили необходимым имуществом, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, дизельной электростанцией, системами связи и оповещения и тому подобное.

Несмотря на то, что правоохранительные органы составили соответствующее предписание, нарушение так и не устранили.

"Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области к коммунальному предприятию о признании противоправным бездействии и обязательстве привести в надлежащее техническое состояние и готовность к укрытию населения защитного сооружения гражданской защиты", — говорится в заявлении.

Напомним, 1 июня правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране. Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.

Добавим, что в Киеве специальная комиссия проверила более четырех тысяч укрытий. По подсчетам, только 15% укрытий столицы пригодны для использования.