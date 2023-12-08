(Не)помітні історії — у Харкові пройде виставка про долю внутрішньо переміщених українців

Експозиція виставки "(Не)помітні історії". Фото: Центр допомоги врятованим у Харкові.

(Не)помітні історії — це проект, який розповідає про внутрішньо переміщених українців та їх долі. Ця виставка презентує історії дев'яти осіб, які стали свідками плену, депортації, сексуального насильства, спричиненого війною, або були змушені покинути свої домівки на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляють у Центрі допомоги врятованим.

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Речі зі своєю історією

Герої виставки особисто віддали фотографам найцінніші речі, які вони забрали з собою під час евакуації. Ключі від квартири в Бердянську, книга з маріупольської бібліотеки, синьо-жовта стрічка, що супроводжувала героя в полоні в Херсоні, а також обережно збережені прикраси, які окупанти намагалися зірвати з дівчат на блокпосту — все це розкриває велику глибину долі і сили духу людей, стикнувшихся з випробуваннями війни.

Експозиція виставки "(Не)помітні історії". Фото: Центр допомоги врятованим у Харкові.

Експозиція виставки "(Не)помітні історії". Фото: Центр допомоги врятованим у Харкові.

Експозиція виставки "(Не)помітні історії". Фото: Центр допомоги врятованим у Харкові. 1 / 3

Першим відвідувачем виставки став посол Королівства Бельгія в Україні Петер ван де Велде, який висловив свою глибоку підтримку і враження від експозиції.

"Я дуже радий сьогодні бути в місті героїв Харків і побачити виставку "(Не)помітні історії", яка змушує людей задуматися про трагедію, що відбулася на всіх окупованих територіях. завжди пам'ятати, що ці страждання — результат агресії Російської Федерації", - зазначив Петер ван де Велде.

Посол Королівства Бельгія в Україні Петер ван де Велде. Фото: Центр допомоги врятованим у Харкові.

Виставка буде відкрита для глядачів з 11 грудня у Центрі допомоги врятованим на вул. Сумській, 37 (за графіком роботи ЦДВ).

Нагадаємо, що після десятирічних судів скіфське золото повернулося до України.

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