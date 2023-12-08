(Не)заметные истории — в Харькове пройдет выставка о судьбе внутренне перемещенных украинцев
(Не)заметные истории — это проект, рассказывающий о внутренне перемещенных украинцах и их судьбах. Эта выставка представляет истории девяти человек, ставших свидетелями плена, депортации, сексуального насилия, вызванного войной, или были вынуждены покинуть свои дома на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщают в Центре помощи спасенным .
Вещи со своей историей
Герои выставки лично отдали фотографам самые ценные вещи, которые они унесли с собой во время эвакуации. Ключи от квартиры в Бердянске, книга из мариупольской библиотеки, сине-желтая лента, сопровождавшая героя в плену в Херсоне, а также осторожно сохранившиеся украшения, которые оккупанты пытались сорвать с девушек на блокпосту — все это раскрывает большую глубину судьбы и силы духа людей. столкнувшихся с испытаниями войны.
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Экспозиция выставки "(Не)заметные истории". Фото: Центр помощи спасенным в Харькове.
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Экспозиция выставки "(Не)заметные истории". Фото: Центр помощи спасенным в Харькове.
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Экспозиция выставки "(Не)заметные истории". Фото: Центр помощи спасенным в Харькове.
Первым посетителем выставки стал посол Королевства Бельгия в Украине Петер ван де Велде, выразивший свою глубокую поддержку и впечатление от экспозиции.
"Я очень рад сегодня быть в городе героев Харьков и увидеть выставку "(Не)заметные истории", которая заставляет людей задуматься о трагедии, произошедшей на всех оккупированных территориях. всегда помнить, что эти страдания - результат агрессии Российской Федерации", – отметил Петер ван де Велде.
Выставка будет открыта для зрителей с 11 декабря в Центре помощи спасенным на ул. Сумской, 37 (по графику работы ЦДО).
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