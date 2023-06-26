"Неправильно зрозуміли": правоохоронці встановили, хто навчив харківську школярку сепаратизму

Знайдена пропагандиська символіка у школярки під час обшуку. Фото: Сергій Болвінов / Facebook

Поліція з'ясувала, хто вплтинув на світогляд 14-річної дівчини, яка намагалася агітувати в центрі Харкова за "ХНР". Чоловік, від якого дівчина дізналася проросійські наративи, мав романтичні стосунки з її матір’ю.

Про це розповів на своїй сторінці у Facebook начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

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Результати обшуку

Вся родина чоловіка: батьки, сестра та племінники живуть на рф. Матір отримала громадянство росії вже під час війни, у 2019-му році. Батько має посвідку на проживання. А старший племінник проходив строкову службу у Вороніжській області на росії. До с. Елльок, де мешкає родина, чоловік їздив і сам – останнього разу восени перед повномасштабним вторгненням.

Коли до нього завітала поліція, він почав активно виправдовуватися. Заявив, що ніколи не розмовляв з дитиною на політичні теми. А дівчинка до знайомства з ним дійсно була україномовною.

"Я приходив в гості і почув, що Софія перестала розмовляти українською мовою. Спитав, що сталось, вона розповіла, що в соцмережах познайомилась з дітьми з днр, почала з ними спілкуватись, та розмовляти російською. Мати Софії дуже здивувалась, оскільки пишалася нею за ї українську позицію, Олена дуже допомагає по можливості ЗСУ", — розповів сусід поліцейським.

Та власну участь в такій зміні настроїв дитини він не визнає. Каже, що "нічого такого" не розповідав. І взагалі він "за мир" та "проти війни".

Сама ж дівчина розповіла, що цікавитися політикою стала саме після бесід з цим другом матері. Після знайомства з ним замість жовто-синіх прапорів з’явилися російські та радянські. Але сусід наполягає на тому, що його неправильно зрозуміли, а він мав на увазі щось інше.

Під час обшуку в його квартирі вилучили мобільні телефони та фотографії племінника у військовій формі рф та зі зброєю.

Зліва — сусід, який вплинув на світогляд школярки, зправа — фотографії племінника сусіда у військовій формі РФ. Фото: Сергій Болвінов / Facebook

Малолітня пропагандистка

Історія почалась із опублікованого відео харківською школяркою, де грає гімн РФ на фоні нашого майдану Свободи. В іншому пості дівчина показує, як розповсюджує пропагандиську символіку.

"Заклеїли, коротше, напис нациків і написали: "За Харківську народну республіку". Прапор ХНР зробили", — розповідає дівчина на відео.

Про те, що біля будівлі ХОДА висять російські прапори та символіка "ХНР", на 102 повідомив випадковий перехожий. Реакція поліцейських була надшвидкою. Майже одразу на місце виїхала й слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції.

Як розповіли правоохоронці, через підлітковий вік дівчини відповідати за її проступок буде мати, яку буде притягнуто до відповідальності за не виконання обовʼязків щодо виховання дітей. До самої школярки будуть застосовані заходи виховного характеру згідно вимог Кримінального кодексу України.

"Допитали матір дівчини. Вона стверджує, що донька раніше висловлювала лише позицію "за мир". А от про антиукраїнські настрої дитини жінка нібито не здогадувалася. Z-ролік, який зняла донька, вона побачила лише після повідомлення класного керівника, запевняє матір", — розповів на своїй сторінці у Facebook начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

В квартирі родини провели обшук та знайшли купу доказів прихильності підлітка до так званого "руського миру". Слідчі вийшли також на керівництво школи, в якій навчається пропагандистка. Встановлено й коло спілкування дівчини. Виявилося, що такі пропагандистські та в цілому нездорові настрої дитина демонструє вже давно. Директор школи повідомив, що ця учениця вже записувала на відео та викладала в інтернет такі співи як "слава русскому роду". Втім підтримки серед однолітків вона не отримала – від однокласників отримала лише лайливі коментарі. Ані вчителям, ані адміністрації школи впоратися з пропагандисткою не вдалося.

Нагадаємо, що служба безпеки зібрала докази на чергового колаборанта, який працював на ФСБ та російську приватну військову компанію "Вагнер". Зрадник з Харківської області, який підняв прапор Росії над Вовчанськом, проведе 15 років за ґратами.

Також ми розповідали про те, що хакери зламали пошту колаборантки, яка "здавала" мешканців Мелітополя. Вона також закликала анонімно доносити на українців й співпрацювати з ворогом.