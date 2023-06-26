"Неправильно поняли": правоохранители установили, кто научил харьковскую школьницу сепаратизма

Найдена пропагандистская символика у школьницы во время обыска. Фото: Сергей Болвинов / Facebook

Полиция выяснила, кто оказал влияние на мировоззрение 14-летней девушки, которая пыталась агитировать в центре Харькова за "ХНР". Мужчина, от которого девушка узнала пророссийские нарративы, имел романтические отношения с ее матерью.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

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Результаты обыска

Вся семья мужчины: родители, сестра и племянники живут на России. Мать получила гражданство России уже во время войны, в 2019 году. Отец имеет вид на жительство. А старший племянник проходил срочную службу в Воронежской области в России. До с. Ельок, где проживает семья, мужчина ездил и сам – в последний раз осенью перед полномасштабным вторжением.

Когда к нему пришла полиция, он начал активно оправдываться. Заявил, что никогда не разговаривал с ребёнком на политические темы. А девочка до знакомства с ним действительно была украиноязычной.

"Я приходил в гости и услышал, что София перестала разговаривать на украинском языке. Спросил, что произошло, она рассказала, что в соцсетях познакомилась с детьми с днр, начала с ними общаться, и разговаривать на русском. Мать Софии очень удивилась, поскольку гордилась ею за е украинскую позицию, Елена очень помогает по возможности ВСУ», — рассказал сосед полицейским.

Но собственное участие в такой смене настроений ребенка он не признает. Говорит, что ничего такого не рассказывал. И вообще он "за мир" и "против войны".

Сама девушка рассказала, что интересоваться политикой стала именно после бесед с этим другом матери. После знакомства с ним вместо желто-синих флагов появились русские и советские. Но сосед настаивает на том, что его неправильно поняли, а он имел в виду что-нибудь другое.

Во время обыска в его квартире изъяли мобильные телефоны и фотографии племянника в военной форме России и оружия.

Слева – сосед, повлиявший на мировоззрение школьницы, справа – фотографии племянника соседа в военной форме РФ. Фото: Сергей Болвинов / Facebook

Малолетняя пропагандистка

История началась с опубликованного видео харьковской школьницей, где играет гимн РФ на фоне нашей площади Свободы. В другом посту девушка показывает, как распространяет пропагандистскую символику.

"Заклеили, короче, надпись нациков и написали: "За Харьковскую народную республику". Флаг ХНР сделали", — рассказывает девушка на видео.

О том, что у здания ХОГА висят российские флаги и символика "ХНР", на 102 сообщил случайный прохожий. Реакция полицейских была сверхбыстрой. Почти сразу же на место выехала и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции.

Как рассказали правоохранители, из-за подросткового возраста девушки отвечать за ее проступок будет иметь, которая будет привлечена к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. К самой школьнице будут применены меры воспитательного характера согласно требованиям Уголовного кодекса Украины.

"Допросили мать девушки. Она утверждает, что дочь раньше высказывала только позицию "за мир". А вот об антиукраинских настроениях ребенка женщина якобы не догадывалась. Z-ролик, который сняла дочь, она увидела только после сообщения классного руководителя, уверяет мать", — рассказал на своей странице в Facebook начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

В квартире семьи провели обыск и нашли кучу доказательств расположения подростка к так называемому "русскому миру". Следователи вышли также на руководство школы, где учится пропагандистка. Установлен и круг общения девушки. Оказалось, что такие пропагандистские и целом нездоровые настроения ребенок демонстрирует уже давно. Директор школы сообщил, что эта ученица уже записывала на видео и выкладывала в интернет такое пение как "слава русскому роду". Впрочем, поддержки среди сверстников она не получила – от одноклассников получила только ругательные комментарии. Ни учителям, ни администрации школы справиться с пропагандисткой не удалось.

Напомним, что служба безопасности собрала доказательства на очередного коллаборанта, работавшего на ФСБ и российскую частную военную компанию "Вагнер" . Предатель из Харьковской области, поднявший флаг России над Волчанском, проведет 15 лет за решеткой.

Также мы рассказывали о том, что их акеры взломали почту коллаборантки, которая "сдавала" жителей Мелитополя . Она также призвала анонимно доносить до украинцев и сотрудничать с врагом.