Погода у Харкові на завтра — які прогнози

Люди йдуть влітку під дощем. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 15 червня, протягом дня у Харкові та області буде хмарно з проясненнями. Однак вдень очікується дощ, та навіть гроза.

Про це інформує Харківський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram.

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Погода у Харкові на 15 червня. Скриншот: meteoprog

Погода у Харкові на 15 червня

У неділю, 15 червня, у Харкові вночі очікується невеликий короткочасний дощ. День також не мине без опадів — синоптики прогнозують помірний дощ.

Вітер буде північно-західний, у межах 7-12 м/с. Температура повітря вночі у Харкові — +11...+13 °C. Вдень буде дещо тепліше — +19...+21 °C.

Погода в Харківській області 15 червня

У неділю, 15 червня, по Харківській області синоптики прогнозують вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Водночас вдень очікується помірний дощ, місцями гроза.

Вітер у неділю на Харківщині північно-західний, у межах 7-12 м/с. Температура повітря вночі — +8...+13 °C. Вдень буде тепліше, проте не набагато — +16...+21 °C.

Скриншот повідомлення Харківського РЦГМ/Telegram

Раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні на вихідні.

Також синоптики попереджали, що цьогоріч в Україні очікується аномальна спека.