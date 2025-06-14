Погода у Харкові на завтра — які прогнози

Неприємні несподіванки — погода у Харкові на завтра
У неділю, 15 червня, протягом дня у Харкові та області буде хмарно з проясненнями. Однак вдень очікується дощ, та навіть гроза.
Про це інформує Харківський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram.
Погода у Харкові на 15 червня
У неділю, 15 червня, у Харкові вночі очікується невеликий короткочасний дощ. День також не мине без опадів — синоптики прогнозують помірний дощ.
Вітер буде північно-західний, у межах 7-12 м/с. Температура повітря вночі у Харкові — +11...+13 °C. Вдень буде дещо тепліше — +19...+21 °C.
Погода в Харківській області 15 червня
У неділю, 15 червня, по Харківській області синоптики прогнозують вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Водночас вдень очікується помірний дощ, місцями гроза.
Вітер у неділю на Харківщині північно-західний, у межах 7-12 м/с. Температура повітря вночі — +8...+13 °C. Вдень буде тепліше, проте не набагато — +16...+21 °C.
Раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні на вихідні.
Також синоптики попереджали, що цьогоріч в Україні очікується аномальна спека.
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