Погода в Харькове на завтра - какие прогнозы - какие прогнозы

Люди идут летом под дождем. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 15 июня, в течение дня в Харькове и области будет облачно с прояснениями. Однако днем ожидается дождь, и даже гроза.

Об этом информирует Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram.

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Погода в Харькове на 15 июня. Скриншот: meteoprog

Погода в Харькове на 15 июня

В воскресенье, 15 июня, в Харькове ночью ожидается небольшой кратковременный дождь. День также не пройдет без осадков — синоптики прогнозируют умеренный дождь.

Ветер будет северо-западный, в пределах 7-12 м/с. Температура воздуха ночью в Харькове — +11...+13 °C. Днем будет несколько теплее — +19...+21 °C.

Погода в Харьковской области 15 июня

В воскресенье, 15 июня, по Харьковской области синоптики прогнозируют ночью местами небольшой кратковременный дождь. В то же время днем ожидается умеренный дождь, местами гроза.

Ветер в воскресенье на Харьковщине северо-западный, в пределах 7-12 м/с. Температура воздуха ночью — +8...+13 °C. Днем будет теплее, однако не намного — +16...+21 °C.

Скриншот сообщения Харьковского РЦГМ/Telegram

Ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине на выходные.

Также синоптики предупреждали, что в этом году в Украине ожидается аномальная жара.