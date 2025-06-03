Погода у Харкові завтра — що прогнозують синоптики

Люди гуляють влітку. Фото: Новини.LIVE

У середу, 4 червня, у Харкові та області очікуються дощі. Однак температура повітря буде доволі приємною та теплою.

Про це інформує Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Реклама

Читайте також:

Погода у Харкові та області 4 червня

Отже, у середу, 4 червня, у Харківській області буде хмарно з проясненнями. Вночі синоптики прогнозують короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями гроза.

Вітер вночі на Харківщині буде південно-західний з переходом вдень на північний, у межах 9-14 м/с. Температура повітря вночі — +15...+ 20 °С. Натомість вдень буде дещо тепліше — +20...+25 °С.

У Харкові, 4 червня, вночі очікується короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер вночі у Харкові буде південно-західний з переходом у день на північний, у межах 9-14 м/с. Температура повітря вночі — +16...+18 °С, вдень — +21...+ 23 °С.

Скриншот повідомлення Харківського регіонального центру з гідрометеорології/Facebook

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні у середу, 4 червня.

Також ми повідомляли, що влітку цього року середня температура в Україні буде вищою за норму.