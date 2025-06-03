Погода в Харькове завтра - что прогнозируют синоптики

Люди гуляют летом. Фото: Новини.LIVE

В среду, 4 июня, в Харькове и области ожидаются дожди. Однако температура воздуха будет довольно приятной и теплой.

Об этом информирует Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 4 июня

Итак, в среду, 4 июня, в Харьковской области будет облачно с прояснениями. Ночью синоптики прогнозируют кратковременный дождь, днем небольшой кратковременный дождь. Местами гроза.

Ветер ночью на Харьковщине будет юго-западный с переходом днем на северный, в пределах 9-14 м/с. Температура воздуха ночью — +15...+20 °С. Зато днем будет несколько теплее — +20...+25 °С.

В Харькове, 4 июня, ночью ожидается кратковременный дождь, днем небольшой кратковременный дождь.

Ветер ночью в Харькове будет юго-западный с переходом в день на северный, в пределах 9-14 м/с. Температура воздуха ночью — +16...+18 °С, днем — +21...+23 °С.

Скриншот сообщения Харьковского регионального центра по гидрометеорологии/Facebook

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине в среду, 4 июня.

Также мы сообщали, что летом этого года средняя температура в Украине будет выше нормы.