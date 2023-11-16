Прогноз погоди у Харкові та області на 17 листопада

Люди тримають парасольки під час дощу. Ілюстративне фото: УНІАН

У п'ятницю, 17 листопада, на території Харківської області очікується змінлива погода з проясненнями та невеликими опадами. Нічний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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По області: На небі буде хмарно з проясненнями, при цьому невеликі опади можуть випасти у вигляді дощу чи мокрого снігу. Місцями може утворитися туман, ускладнюючи видимість. Вітер буде змінного напрямку зі швидкістю від 3 до 8 м/с. Температура повітря вдень та вночі коливатиметься від +1...+6°C.

Метеорологічна карта Харківської області. Скриншот: windy.com

Якою буде погода в Харкові сьогодні

По місту Харкову також очікуються хмари з проясненнями та невеликі опади у вигляді дощу. Вітер буде змінного напрямку зі швидкістю від 3 до 8 м/с. Температура повітря вдень та вночі буде трошки теплішою, знаходячись в межах +3...+5°C.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: windy.com

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі розповіли, де завтра будуть хуртовини. В низці регіонів очікується мокрий сніг, хуртовини та ожеледиця.