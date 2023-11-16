Прогноз погоды в Харькове и области на 17 ноября.

Неожиданные осадки — погода в Харькове на завтра
В пятницу, 17 ноября, на территории Харьковской области ожидается переменная погода с прояснениями и небольшими осадками. Ночной дождь утром ослабеет, а к середине дня должен совсем закончиться.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Прогноз погоды в Харьковской области 17 ноября
На небе будет облачно с прояснениями, при этом небольшие осадки могут выпасть в виде дождя или мокрого снега. Местами может образоваться туман, усложняя видимость. Ветер будет переменного направления со скоростью от 3 до 8 м/с. Температура воздуха будет днем и ночью колебаться от +1...+6°C.
Какая будет погода в Харькове сегодня
В городе Харькове также ожидаются облака с прояснениями и небольшие осадки в виде дождя. Ветер будет переменного направления со скоростью от 3 до 8 м/с. Температура воздуха днем и ночью будет немного теплее, находясь в пределах +3...+5°C.
Напомним, что в Укргидрометцентре рассказали, где завтра будут метели. В ряде регионов ожидается мокрый снег и гололедица.
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