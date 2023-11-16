Прогноз погоды в Харькове и области на 17 ноября.

Люди, держа зонтики во время дождя. Иллюстративное фото: УНИАН

В пятницу, 17 ноября, на территории Харьковской области ожидается переменная погода с прояснениями и небольшими осадками. Ночной дождь утром ослабеет, а к середине дня должен совсем закончиться.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды в Харьковской области 17 ноября

На небе будет облачно с прояснениями, при этом небольшие осадки могут выпасть в виде дождя или мокрого снега. Местами может образоваться туман, усложняя видимость. Ветер будет переменного направления со скоростью от 3 до 8 м/с. Температура воздуха будет днем и ночью колебаться от +1...+6°C.

Метеорологическая карта Харьковской области. Скриншот: windy.com

Какая будет погода в Харькове сегодня

В городе Харькове также ожидаются облака с прояснениями и небольшие осадки в виде дождя. Ветер будет переменного направления со скоростью от 3 до 8 м/с. Температура воздуха днем и ночью будет немного теплее, находясь в пределах +3...+5°C.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: windy.com

Напомним, что в Укргидрометцентре рассказали, где завтра будут метели. В ряде регионов ожидается мокрый снег и гололедица.