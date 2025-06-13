Погода у Харкові завтра — що прогнозують синоптики

Невтішні прогнози — якою буде погода у Харкові завтра
У суботу, 14 червня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. Крім того, синоптики прогнозують дощі та грози.
Про це інформує Харківський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram.
Погода у Харкові на 14 червня
У суботу, 14 червня, у Харкові ніч мине без істотних опадів. Натомість вдень очікується короткочасний дощ та навіть гроза.
Вітер буде північно-західний, у межах 7-12 м/с. Температура повітря вночі — +10...+12 °C. Вдень буде дещо тепліше — +20...+22 °C.
Погода в Харківській області 14 червня
У суботу ніч на Харківщині також мине без істотних опадів. Вдень синоптики прогнозують короткочасний дощ, грозу, а також місцями шквал.
Вітер буде північно-західний, у межах 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с.
У суботу, 14 червня, температура повітря на Харківщині вночі — +8...+13 °C, вдень — +20...+ 25 °C.
Нагадаємо, що у Міністерстві охорони здоровʼя України пояснювали, як вберегтися від теплового удару в період аномальної спеки.
Раніше синоптики попередили, що цього року в Україні очікується аномальна спека.
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