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Головна Харків Невтішні прогнози — якою буде погода у Харкові завтра

Невтішні прогнози — якою буде погода у Харкові завтра

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 14:24
Погода у Харкові завтра — що прогнозують синоптики
Люди йдуть влітку під дощем. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода у Харкові на 14 червня Погода в Харківській області 14 червня

У суботу, 14 червня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. Крім того, синоптики прогнозують дощі та грози.

Про це інформує Харківський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram.

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Погода у Харкові на 14 червня
Погода у Харкові на 14 червня. Скриншот: meteoprog

Погода у Харкові на 14 червня

У суботу, 14 червня, у Харкові ніч мине без істотних опадів. Натомість вдень очікується короткочасний дощ та навіть гроза.

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Вітер буде північно-західний, у межах 7-12 м/с. Температура повітря вночі — +10...+12 °C. Вдень буде дещо тепліше — +20...+22 °C.

Погода в Харківській області 14 червня

У суботу ніч на Харківщині також мине без істотних опадів. Вдень синоптики прогнозують короткочасний дощ, грозу, а також місцями шквал.

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Вітер буде північно-західний, у межах 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с.

У суботу, 14 червня, температура повітря на Харківщині вночі — +8...+13 °C, вдень — +20...+ 25 °C.

Погода у Харкові на 14 червня
Скриншот повідомлення Харківського РЦГМ/Telegram

Нагадаємо, що у Міністерстві охорони здоровʼя України пояснювали, як вберегтися від теплового удару в період аномальної спеки.

Раніше синоптики попередили, що цього року в Україні очікується аномальна спека.

погода Харків літо дощ прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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