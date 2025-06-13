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Главная Харьков Неутешительные прогнозы — какой будет погода в Харькове завтра

Неутешительные прогнозы — какой будет погода в Харькове завтра

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Дата публикации 13 июня 2025 14:24
Погода в Харькове завтра - что прогнозируют синоптики
Люди идут летом под дождем. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Харькове на 14 июня Погода в Харьковской области 14 июня

В субботу, 14 июня, в Харькове и области ожидается переменная облачность. Кроме того, синоптики прогнозируют дожди и грозы.

Об этом информирует Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram.

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Погода в Харькове на 14 июня. Скриншот: meteoprog

Погода в Харькове на 14 июня

В субботу, 14 июня, в Харькове ночь пройдет без существенных осадков. Зато днем ожидается кратковременный дождь и даже гроза.

Ветер будет северо-западный, в пределах 7-12 м/с. Температура воздуха ночью — +10...+12 °C. Днем будет несколько теплее — +20...+22 °C.

Погода в Харьковской области 14 июня

В субботу ночь на Харьковщине также пройдет без существенных осадков. Днем синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозу, а также местами шквал.

Ветер будет северо-западный, в пределах 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с.

В субботу, 14 июня, температура воздуха на Харьковщине ночью — +8...+13 °C, днем — +20...+25 °C.

Погода у Харкові на 14 червня
Скриншот сообщения Харьковского РЦГМ/Telegram

Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины объясняли, как уберечься от теплового удара в период аномальной жары.

Ранее синоптики предупредили, что в этом году в Украине ожидается аномальная жара.

погода Харьков лето дождь прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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