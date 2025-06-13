Погода в Харькове завтра - что прогнозируют синоптики

Неутешительные прогнозы — какой будет погода в Харькове завтра
В субботу, 14 июня, в Харькове и области ожидается переменная облачность. Кроме того, синоптики прогнозируют дожди и грозы.
Об этом информирует Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram.
Погода в Харькове на 14 июня
В субботу, 14 июня, в Харькове ночь пройдет без существенных осадков. Зато днем ожидается кратковременный дождь и даже гроза.
Ветер будет северо-западный, в пределах 7-12 м/с. Температура воздуха ночью — +10...+12 °C. Днем будет несколько теплее — +20...+22 °C.
Погода в Харьковской области 14 июня
В субботу ночь на Харьковщине также пройдет без существенных осадков. Днем синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозу, а также местами шквал.
Ветер будет северо-западный, в пределах 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с.
В субботу, 14 июня, температура воздуха на Харьковщине ночью — +8...+13 °C, днем — +20...+25 °C.
Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины объясняли, как уберечься от теплового удара в период аномальной жары.
Ранее синоптики предупредили, что в этом году в Украине ожидается аномальная жара.
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