Головна Харків Невтішний прогноз — що готує погода мешканцям Харківщини

Невтішний прогноз — що готує погода мешканцям Харківщини

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 14:08
Погода в Харкові 23 серпня — чи варто очікувати дощів
Дощ у серпні. Фото: Publika.ua

Харківщина зустріне другу половину серпня дощами, грозами та шквалами вітру, які подекуди супроводжуватимуться градом. Наприкінці місяця погода стабілізується, а температура підніметься до літньої спеки.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Читайте також:

Прогноз погоди від Укргідрометеоцентра по Харківщині

Невтішний прогноз — що готує погода мешканцям Харківщини - фото 1
Харківський регіональний центр з гідрометеорології. Фото: скріншот  

23 серпня. У регіоні очікується хмарна погода. Вночі пройде невеликий дощ, а вдень можливі короткочасні опади, подекуди значні. Прогнозуються грози, місцями град і шквалистий вітер до 15–20 м/с. Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі 14–19°, вдень 21–26°. У Харкові вночі невеликий дощ, удень — помірні опади з грозою. Температура становитиме 16–18° уночі та 21–23° вдень.

24 серпня. Хмарно з проясненнями. Вночі місцями очікується короткочасний дощ, удень — невеликий дощ із грозою. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, місцями пориви до 15–20 м/с. Температура повітря вночі 9–14°, удень 21–26°.

25 серпня. Мінлива хмарність. Уночі можливий короткочасний дощ та гроза, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7–12 м/с, уночі місцями пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі 8–13°, удень 19–24°.

26 серпня. Мінлива хмарність. Опади не прогнозуються. Вітер західний, 9–14 м/с. Температура повітря вночі 8–13°, удень 22–27°.

27 серпня. Мінлива хмарність. Подекуди можливий невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря вночі 10–15°, удень 23–28°.

Прогноз Українського гідрометцентру на 28 серпня – 1 вересня. Без опадів. Температура повітря вночі 13–20°, удень 27–33°.

Нагадаємо, що 22 серпня в Одесі прогнозується мінлива хмарність, а в області можливий дощ із грозою. Морська вода помітно охолоне й триматиметься протягом дня на рівні +21…+22°С.

Раніше ми також інформували, що у п’ятницю, 22 серпня, по Україні загалом очікується мінлива погода. У низці регіонів синоптики попереджають про опади та грози.

погода Харківська область дощ прогноз погоди погода в Україні
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
