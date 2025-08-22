Видео
Главная Харьков Неутешительный прогноз — что готовит погода жителям Харьковщины

Неутешительный прогноз — что готовит погода жителям Харьковщины

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 14:08
Погода в Харькове 23 августа - стоит ли ожидать дождей
Дождь в августе. Фото: Publika.ua

Харьковщина встретит вторую половину августа дождями, грозами и шквалами ветра, которые местами будут сопровождаться градом. В конце месяца погода стабилизируется, а температура поднимется до летней жары.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Прогноз погоды от Укргидрометеоцентра по Харьковской области

Невтішний прогноз — що готує погода мешканцям Харківщини - фото 1
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии. Фото: скриншот

23 августа. В регионе ожидается облачная погода. Ночью пройдет небольшой дождь, а днем возможны кратковременные осадки, местами значительные. Прогнозируются грозы, местами град и шквалистый ветер до 15-20 м/с. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14-19°, днем 21-26°. В Харькове ночью небольшой дождь, днем - умеренные осадки с грозой. Температура составит 16-18° ночью и 21-23° днем.

24 августа. Облачно с прояснениями. Ночью местами ожидается кратковременный дождь, днем — небольшой дождь с грозой. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°, днем 21-26°.

25 августа. Переменная облачность. Ночью возможен кратковременный дождь и гроза, днем без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-13°, днем 19-24°.

26 августа. Переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-13°, днем 22-27°.

27 августа. Переменная облачность. Кое-где возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 10-15°, днем 23-28°.

Прогноз Украинского гидрометцентра на 28 августа — 1 сентября. Без осадков. Температура воздуха ночью 13-20°, днем 27-33°.

Напомним, что 22 августа в Одессе прогнозируется переменная облачность, а в области возможен дождь с грозой. Морская вода заметно остынет и будет держаться в течение дня на уровне +21...+22°С.

Ранее мы также информировали, что в пятницу, 22 августа, по Украине в целом ожидается переменчивая погода. В ряде регионов синоптики предупреждают об осадках и грозах.

погода Харьковская область дождь прогноз погоды погода в Украине
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
