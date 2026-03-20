Україна
Головна Харків Незламний Харків: як Ігор Терехов провів місто через найважчу зиму

Незламний Харків: як Ігор Терехов провів місто через найважчу зиму

Дата публікації: 20 березня 2026 12:43
Незламний Харків: як Ігор Терехов провів місто через найважчу зиму
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Facebook/ihor.terekhov

Ця зима стала для Харкова не просто черговим випробуванням, вона стала тестом на витривалість системи міського управління, енергетичної інфраструктури та людської солідарності. В умовах постійних обстрілів,  блекаутів і температурних коливань місто жило у режимі щоденного антикризового менеджменту. І в центрі цього процесу міський голова Ігор Терехов.

У своїх зверненнях Терехов неодноразово наголошував, що ця зима була "однією з найскладніших за весь час повномасштабної війни", підкреслюючи не лише фізичні руйнування, а й психологічне навантаження на мешканців. За його словами, ключовим завданням було зберегти базову функціональність міста — тепло, світло, транспорт і медицину, навіть у пікові моменти атак. 

Міська влада була змушена оперативно змінювати логіку управління інфраструктурою від централізованих рішень — до децентралізованих енергетичних вузлів, від планових ремонтів — до аварійного реагування 24/7. Фактично, Харків працював як живий організм, який постійно адаптується до нових ударів.

У своєму Telegram-каналі Терехов підкреслював: "Ми робимо все можливе, щоб харків'яни були з теплом і світлом, незважаючи на постійні атаки". За цією фразою — десятки управлінських рішень: розгортання пунктів незламності, оперативне відновлення мереж, координація з енергетиками та військовими адміністраціями.

Це не політична риторика — це управління містом у режимі реального часу. Окремий акцент з підтримка самих мешканців. Влада міста неодноразово підкреслювала, що головний ресурс Харкова — це люди, які залишаються і продовжують працювати. Саме тому зберігалися соціальні програми, транспорт, базові сервіси. У місті, яке регулярно опиняється під ударами, збереження нормальності стає стратегічною задачею.

Наступний етап буде складнішим. Весна і літо — це період підготовки до наступної зими, яка з великою ймовірністю знову буде складною. І тут логіка має змінитися з "відновити після удару" на "зменшити ефект удару".

Що це означає на практиці:

  • масштабування децентралізованої енергетики;
  • створення локальних теплових і електричних кластерів;
  • інвестиції в укриття та захищену інфраструктуру;
  • системна робота з міжнародними партнерами для фінансування відновлення.

Фактично, місто має перейти до моделі "антикрихкості" — коли кожен новий удар не руйнує систему, а змушує її ставати сильнішою.

І тут роль мера трансформується. Якщо цієї зими Ігор Терехов був кризовим менеджером, то наступний етап вимагає від нього ролі архітектора майбутнього міста — того, хто не просто реагує, а проєктує нову модель Харкова як прифронтового мегаполіса.

Бо головний висновок цієї зими простий і жорсткий: вижити — недостатньо, потрібно будувати систему, яка здатна жити і розвиватися в умовах постійної загрози. І саме це стане головним викликом для міста і його керівництва у 2026 році.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
