Несокрушимый Харьков: как Игорь Терехов провел город через зиму

Дата публикации 20 марта 2026 12:43
Несокрушимый Харьков: как Игорь Терехов провел город через самую тяжелую зиму
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Facebook/ihor.terekhov

Эта зима стала для Харькова не просто очередным испытанием, она стала тестом на выносливость системы городского управления, энергетической инфраструктуры и человеческой солидарности. В условиях постоянных обстрелов, блэкаутов и температурных колебаний город жил в режиме ежедневного антикризисного менеджмента. И в центре этого процесса — городской голова Игорь Терехов.

В своих обращениях Терехов неоднократно подчеркивал, что эта зима была "одной из самых сложных за все время полномасштабной войны", подчеркивая не только физические разрушения, но и психологическую нагрузку на жителей. По его словам, ключевой задачей было сохранить базовую функциональность города — тепло, свет, транспорт и медицину, даже в пиковые моменты атак.

Городские власти были вынуждены оперативно менять логику управления инфраструктурой от централизованных решений — к децентрализованным энергетическим узлам, от плановых ремонтов — к аварийному реагированию 24/7. Фактически, Харьков работал как живой организм, который постоянно адаптируется к новым ударам.

В своем Telegram-канале Терехов подчеркивал: "Мы делаем все возможное, чтобы харьковчане были с теплом и светом, несмотря на постоянные атаки". За этой фразой — десятки управленческих решений: развертывание пунктов несокрушимости, оперативное восстановление сетей, координация с энергетиками и военными администрациями.

Это не политическая риторика — это управление городом в режиме реального времени. Отдельный акцент по поддержке самих жителей. Власти города неоднократно подчеркивали, что главный ресурс Харькова — это люди, которые остаются и продолжают работать. Именно поэтому сохранялись социальные программы, транспорт, базовые сервисы. В городе, который регулярно оказывается под ударами, сохранение нормальности становится стратегической задачей.

Следующий этап будет более сложным. Весна и лето — это период подготовки к следующей зиме, которая с большой вероятностью снова будет сложной. И здесь логика должна измениться с "восстановить после удара" на "уменьшить эффект удара".

Что это означает на практике:

  • масштабирование децентрализованной энергетики;
  • создание локальных тепловых и электрических кластеров;
  • инвестиции в укрытия и защищенную инфраструктуру;
  • системная работа с международными партнерами для финансирования восстановления.

Фактически, город должен перейти к модели "антихрупкости" — когда каждый новый удар не разрушает систему, а заставляет ее становиться сильнее.

И здесь роль мэра трансформируется. Если этой зимой Игорь Терехов был кризисным менеджером, то следующий этап требует от него роли архитектора будущего города — того, кто не просто реагирует, а проектирует новую модель Харькова как прифронтового мегаполиса.

Потому что главный вывод этой зимы простой и жесткий: выжить — недостаточно, нужно строить систему, которая способна жить и развиваться в условиях постоянной угрозы. И именно это станет главным вызовом для города и его руководства в 2026 году.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Ольга Антоновская
