Нічна атака Харкова — в ДСНС показали наслідки
Цієї ночі російські окупанти вдарили по Харкову ракетами С-З00. Внаслідок обстрілів поранена одна людина, пошкоджені житлові будівлі та 26 приватних автомобілів.
Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій України.
Обстріл Харкова 8 грудня: в ДСНС показали наслідки
Оновлено 08:23. Рятувальники розповіли, що сьогодні близько опівночі росіяни також завдали бомбового удару по Курилівській громаді у Купʼянському районі. Внаслідок атаки виникла пожежа у житловій п’ятиповерхівці. Горіли квартири на третьому та четвертому поверхах. На щастя, рятувальники ліквідували пожежу, обійшлося без постраждалих.
Рятувальники розповіли, що близько 03:00 російські війська завдали масованого ракетного удару по місту.
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Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ДСНС
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Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ДСНС
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Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ДСНС
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Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ДСНС
Внаслідок обстрілів поранена одна людина, пошкоджені житлові будівлі та 26 приватних автомобілів. Також виникла пожежа в одному із гаражів, проте загорання ліквідовано.
Наразі наслідки нічної атаки ворога вже ліквідували.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили по Україні сім ударних дронів типу Shahed-136/131 та ракети С-300. Зазначається, що напрямком удару дронів була Дніпропетровщина, а зенітних керованих ракет — Харківщина
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