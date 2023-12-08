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Нічна атака Харкова — в ДСНС показали наслідки

8 грудня 2023 08:12
оновлено: 08:28
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Нічна атака Харкова — в ДСНС показали наслідки
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки у Харкові. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Цієї ночі російські окупанти вдарили по Харкову ракетами С-З00. Внаслідок обстрілів поранена одна людина, пошкоджені житлові будівлі та 26 приватних автомобілів.

Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій України

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Оновлено 08:23. Рятувальники розповіли, що сьогодні близько опівночі росіяни також завдали бомбового удару по Курилівській громаді у Купʼянському районі. Внаслідок атаки виникла пожежа у житловій п’ятиповерхівці. Горіли квартири на третьому та четвертому поверхах. На щастя, рятувальники ліквідували пожежу, обійшлося без постраждалих.

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Рятувальники ліквідовують пожежу у Харківській області. Фото: ДСНС
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Рятувальники ліквідовують пожежу у Харківській області. Фото: ДСНС

Рятувальники розповіли, що близько 03:00 російські війська завдали масованого ракетного удару по місту. 

  • Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ДСНС
  • Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ДСНС
  • Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ДСНС
  • Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ДСНС
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Внаслідок обстрілів поранена одна людина, пошкоджені житлові будівлі та 26 приватних автомобілів. Також виникла пожежа в одному із гаражів, проте загорання ліквідовано.

Наразі наслідки нічної атаки ворога вже ліквідували. 

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Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили по Україні сім ударних дронів типу Shahed-136/131 та ракети С-300. Зазначається, що напрямком удару дронів була Дніпропетровщина, а зенітних керованих ракет — Харківщина

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