Нічна атака Харкова — в ДСНС показали наслідки

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки у Харкові. Фото: ДСНС

Цієї ночі російські окупанти вдарили по Харкову ракетами С-З00. Внаслідок обстрілів поранена одна людина, пошкоджені житлові будівлі та 26 приватних автомобілів.

Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій України.

Читайте також:

Обстріл Харкова 8 грудня: в ДСНС показали наслідки

Оновлено 08:23. Рятувальники розповіли, що сьогодні близько опівночі росіяни також завдали бомбового удару по Курилівській громаді у Купʼянському районі. Внаслідок атаки виникла пожежа у житловій п’ятиповерхівці. Горіли квартири на третьому та четвертому поверхах. На щастя, рятувальники ліквідували пожежу, обійшлося без постраждалих.

Рятувальники ліквідовують пожежу у Харківській області. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують пожежу у Харківській області. Фото: ДСНС

Рятувальники розповіли, що близько 03:00 російські війська завдали масованого ракетного удару по місту.

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ДСНС 1 / 4

Внаслідок обстрілів поранена одна людина, пошкоджені житлові будівлі та 26 приватних автомобілів. Також виникла пожежа в одному із гаражів, проте загорання ліквідовано.

Наразі наслідки нічної атаки ворога вже ліквідували.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили по Україні сім ударних дронів типу Shahed-136/131 та ракети С-300. Зазначається, що напрямком удару дронів була Дніпропетровщина, а зенітних керованих ракет — Харківщина