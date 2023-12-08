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Ночная атака Харькова — в ГСЧС показали последствия

8 декабря 2023 08:12
обновлено: 08:28
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Ночная атака Харькова — в ГСЧС показали последствия
Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки в Харькове. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Этой ночью российские оккупанты ударили по Харькову ракетами С-З00. В результате обстрелов ранен один человек, повреждены жилые здания и 26 частных автомобилей. 

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины.

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Обновлено 08:23. Спасатели рассказали, что сегодня около полуночи россияне также нанесли бомбовый удар по Куриловской громаде в Купянском районе. В результате атаки возник пожар в жилой пятиэтажке. Горели квартиры на третьем и четвертом этажах. К счастью, спасатели ликвидировали пожар, обошлось без пострадавших.

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Спасатели ликвидируют пожар в Харьковской области. Фото: ГСЧС
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Спасатели ликвидируют пожар в Харьковской области. Фото: ГСЧС

Спасатели рассказали, что около 03:00 российские войска нанесли массированный ракетный удар по городу.

  • Последствия обстрелов Харькова. Фото: ГСЧС
  • Последствия обстрелов Харькова. Фото: ГСЧС
  • Последствия обстрелов Харькова. Фото: ГСЧС
  • Последствия обстрелов Харькова. Фото: ГСЧС
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В результате обстрелов ранен один человек, повреждены жилые здания и 26 частных автомобилей. Также возник пожар в одном из гаражей, однако возгорание ликвидировано.

Последствия ночной атаки врага уже ликвидировали.

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Напомним, этой ночью россияне выпустили по Украине семь ударных дронов типа Shahed-136/131 и ракеты С-300. Отмечается, что направлением удара дронов была Днепропетровская область, а зенитных управляемых ракет — Харьковская.

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