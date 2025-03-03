Через падіння дрона-камікадзе на Харків поранено четверо місцевих мешканців та спалахнула пожежа

Наслідки падіння дрона РФ на Харків. Фото: Новини.LIVE

З'явились сумні цинічної нічної атаки на Харків. Російські окупанти запустили по місту дрони-камікадзе "Шахед" і один з них влучив у багатоповерхівку.

Подробиці Новини.LIVE дізнались у Харківській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Що відомо на цей момент

Згідно з інформацією представника прокуратури, вже відомо про чотирьох травмованих осіб — це два чоловіки, 60 і близько 20 років та дві жінки, близько 60 і 80 років. На щастя, всі живі, але мають поранення та гостру реакцію на стрес. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Після падіння дрона-камікадзе в одній з квартир почалась пожежа і згодом полум'я перекинулось на сусідню квартиру. Власників не було вдома, тому ніхто не постраждав, а пожежники вже погасили полум'я.

Але дрон завдав серйозних руйнувань, зазначили у прокуратурі. На місці працюють відповідні служби ДСНС і продовжується ліквідація наслідків пожежі. Також на місці присутні представники обласної прокуратури, які беруть свідчення у постраждалих та свідків, а згодом відправлять уламки дрона на експертизу задля документування фактажу цього злочину російських окупантів.

Нагадаємо, загарбники 1 березня атакували Сумщину. Ворог завдавав ударів за допомогою ударних безпілотників типу Shahed.

Також вчора окупанти обстріляли багатоповерхівку в Запоріжжі. Росіяни атакували місто ударним БпЛА типу Shahed.