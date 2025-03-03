Из-за падения дрона-камикадзе на Харьков ранены четверо местных жителей и вспыхнул пожар

Последствия падения дрона РФ на Харьков. Фото: Новини.LIVE

Появились печальные циничной ночной атаки на Харьков. Российские оккупанты запустили по городу дроны-камикадзе "Шахед" и один из них попал в многоэтажку.

Подробности Новини.LIVE узнали в Харьковской областной прокуратуре.

Читайте также:

Что известно на данный момент

Согласно информации представителя прокуратуры, уже известно о четырех травмированных лицах — это двое мужчин, 60 и около 20 лет и две женщины, около 60 и 80 лет. К счастью, все живы, но имеют ранения и острую реакцию на стресс. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

После падения дрона-камикадзе в одной из квартир начался пожар и впоследствии пламя перекинулось на соседнюю квартиру. Владельцев не было дома, поэтому никто не пострадал, а пожарные уже погасили пламя.

Но дрон нанес серьезные разрушения, отметили в прокуратуре. На месте работают соответствующие службы ГСЧС и продолжается ликвидация последствий пожара. Также на месте присутствуют представители областной прокуратуры, которые берут показания у пострадавших и свидетелей, а впоследствии отправят обломки дрона на экспертизу для документирования фактажа этого преступления российских оккупантов.

Напомним, захватчики 1 марта атаковали Сумскую область. Враг наносил удары с помощью ударных беспилотников типа Shahed.

Также вчера оккупанты обстреляли многоэтажку в Запорожье. Россияне атаковали город ударным БпЛА типа Shahed.