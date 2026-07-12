Нічна атака на Харків: серед постраждалих підліток

Наслідки удару по Харкову. Фото: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

У ніч проти 12 липня російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Харкову. Постраждали троє людей, серед них 16-річна дівчина. У місті пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, дитячий садок, банк та десятки автомобілів. Правоохоронці документують наслідки атаки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Нічний удар

За даними слідства, близько 03:15 російські військові атакували Харків ударними безпілотниками, попередньо типу "Герань-2". У Шевченківському районі постраждали троє людей. До лікарні госпіталізували 64-річного чоловіка з осколковими пораненнями. 62-річна жінка отримала легкі травми через уламки скла, а у 16-річної дівчини медики діагностували гостру реакцію на стрес.

Внаслідок атаки пошкоджено торговельний павільйон, кав'ярню, бізнес-центр, відділення банку, багатоквартирні житлові будинки, дитячий садок, 15 автомобілів, а також приміщення шиномонтажу, автосервісу та автомийки.

У Київському районі міста також зазнав пошкоджень гаражний бокс.

Триває розслідування

Шевченківська та Київська окружні прокуратури Харкова відкрили досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. Прокурори разом зі слідчими продовжують фіксувати наслідки нічної атаки та збирати докази чергового удару по цивільній інфраструктурі.

Інші атаки

Зазначимо, минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та ще семи населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 20 людей, серед яких двоє дітей. Пошкоджень зазнали житлові будинки, медичний заклад, автозаправка, бізнес-центри та інші цивільні об'єкти. На окремих напрямках фронту бої не припиняються.

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни в ніч проти 10 липня атакували дронами місто Валки Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа, пошкоджені будинки. Відомо, що дна людина загинула і ще троє постраждали.

Також Новини.LIVE писали, російські війська 10 липня масовано атакували населені пункти Харківщини. Найтрагічніший удар стався у селі Слатине, де FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Унаслідок атаки є загиблі. Також обстрілів зазнали Мала Данилівка та селище Тетлега, де пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру.