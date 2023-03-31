Нічна атака по Харкову: в ОВА повідомили подробиці та розповіли про постраждалих

Росіяни вночі атакували Харків

Росія вночі завдала ракетної та дронової атаки по місту Харків. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро цивільних.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Обстріли Харкова

Як розповів Синєгубов, вчора пізно ввечері ворог завдав ракетного удару по Новобаварському району Харкова. Усього по місту було випущено дев'ять ракет, попередньо ЗРК С-300.

"У Харкові пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки. Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі. Внаслідок ракетної атаки легкі поранення отримали троє людей. Госпіталізації не потребували", — повідомив посадовець.

Також минулої ночі ворог здійснив атаку БпЛА "Шахед" на об'єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Поранення зазнали та були госпіталізовані двоє цивільних чоловіків 44 та 66 років.

Обстріли по області

Очільник ОВА також повідомив, що протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Харківської області в Куп'янському, Чугуївському та Вовчанському районах.

Зокрема, вогонь вівся по Козачій Лопані, Куп'янську, Дворічній, Стрілечі та інших містах і селах. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Зокрема, під ворожий обстріл потрапило місто Харків. За даними Генштабу ЗСУ, українські військові знищили дев'ять із десяти запущених окупантами дронів.

Також повідомлялося, що російські загарбники вранці завдали по місту Запоріжжі та передмісті ударів з реактивних систем залпового вогню.