Ночная атака по Харькову: в ОВА сообщили подробности и рассказали о пострадавших
Россия ночью нанесла ракетную и дроновую атаку по городу Харьков. В результате обстрелов пострадали пятеро гражданских.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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Обстрелы Харькова
Как рассказал Синегубов, вчера поздно вечером враг нанес ракетный удар по Новобаварскому району Харькова. Всего по городу было выпущено девять ракет, предварительно ЗРК С-300.
"В Харькове поврежден объект гражданской инфраструктуры и частные жилые дома. Часть ракет попала в землю и взорвалась в воздухе. В результате ракетной атаки легкие ранения получили три человека. В госпитализации не нуждались", — сообщил чиновник.
Также минувшей ночью враг совершил атаку БПЛА "Шахед" на объекты критической инфраструктуры в Изюмском районе. Ранения получили и были госпитализированы двое гражданских мужчин 44 и 66 лет.
Обстрелы по области
Глава ОВА также сообщил, что за прошедшие сутки враг обстреливал пограничные населенные пункты Харьковской области в Купянском, Чугуевском и Волчанском районах.
В частности, огонь велся по Казачьей Лопани, Купянске, Двуречной, Стрелке и другим городам и селам. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Напомним, ночью россияне атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. В частности, во вражеские обстрелы попал город Харьков. По данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили девять из десяти запущенных оккупантами дронов.
Также сообщалось, что российские захватчики утром нанесли по городу Запорожье и пригороду удары по реактивным системам залпового огня.