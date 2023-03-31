Ночная атака по Харькову: в ОВА сообщили подробности и рассказали о пострадавших

Россияне ночью атаковали Харьков

Россия ночью нанесла ракетную и дроновую атаку по городу Харьков. В результате обстрелов пострадали пятеро гражданских.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Обстрелы Харькова

Как рассказал Синегубов, вчера поздно вечером враг нанес ракетный удар по Новобаварскому району Харькова. Всего по городу было выпущено девять ракет, предварительно ЗРК С-300.

"В Харькове поврежден объект гражданской инфраструктуры и частные жилые дома. Часть ракет попала в землю и взорвалась в воздухе. В результате ракетной атаки легкие ранения получили три человека. В госпитализации не нуждались", — сообщил чиновник.

Также минувшей ночью враг совершил атаку БПЛА "Шахед" на объекты критической инфраструктуры в Изюмском районе. Ранения получили и были госпитализированы двое гражданских мужчин 44 и 66 лет.

Обстрелы по области

Глава ОВА также сообщил, что за прошедшие сутки враг обстреливал пограничные населенные пункты Харьковской области в Купянском, Чугуевском и Волчанском районах.

В частности, огонь велся по Казачьей Лопани, Купянске, Двуречной, Стрелке и другим городам и селам. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Напомним, ночью россияне атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. В частности, во вражеские обстрелы попал город Харьков. По данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили девять из десяти запущенных оккупантами дронов.

Также сообщалось, что российские захватчики утром нанесли по городу Запорожье и пригороду удары по реактивным системам залпового огня.