Удари по Харкову 5 червня - кількість постраждалих зросла до 11

Медик стоїть біля автомобіля швидкої допомоги. Ілюстративне фото: Telegram/Сергій Лисак

Внаслідок нічної атаки РФ по Харкову, 5 червня, в місті продовжує зростати кількість постраждалих людей. Наразі їх вже більше 10.

Про це у Telegram повідомляє мер міста Ігор Терехов.

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"Постраждалих вже 11, серед них дві дівчинки 13 років. Найстарішій постраждалій 93 роки", — йдеться у повідомленні.

Через кілька хвилин глава Харківської ОДА Олег Синєгубов підтвердив цю інформацію.

Оновлено о 02:37

Терехов поінформував, що у Харкові вже 12 постраждалих.

Оновлено о 02:39

"На зараз вже 13 осіб постраждали. Серед них дві 13-річні дівчинки, 30-річна вагітна жінка, а також 93-річна літня жінка. Усім постраждалим медики надали допомогу на місці", — уточнив Синєгубов.

Оновлено о 02:43

"Від обстрілу "шахедами" у Слобідському районі постраждали 7 багатоповерхівок. Повністю згоріли 4 авто у дворах. Кількість постраждалих продовжує зростати — наразі їх вже 13", — повідомив мер Харкова.

Нагадаємо, приблизно о першій годині ночі в Харкові пролунала серія вибухів. Місто атакували дрони і було зафіксовано влучання по багатоповерховим будинкам. Крім того, виникли пожежі. Усі атаки відбулося по Слобідському району.

Також ми писали, що напередодні обстрілу дронами, ворог завдав по тому ж району удар ракетою.