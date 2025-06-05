Вибух у Харкові 5 червня

Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Вибух у Харкові було чути прямо зараз, в ніч проти 5 червня. Росіяни запустили в напрямку міста щонайменше одну ракету.

Про це у Telegram повідомляє мер Харкова Ігор Терехов і канал Повітряних сил ЗСУ.

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Звук вибуху у Харкові в ніч проти 5 червня

"Попередньо — ворог ударив ракетою по Харкову, під ударом опинився Слобідський район. Деталі уточнюються. Будьте обережні", — написав Терехов о 00:31.

Через декілька хвилин цю ж інформацію підтвердив глава Харківської ОДА Олег Синєгубов однак він теж зазначив, що це попередні дані.

Напередодні вибуху військові інформували, що на південному сході від Харкова було зафіксовано швидкісну ціль. Її курс був - південно-західний.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:35 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора в день росіяни теж атакували Харків. Зокрема, дрон "Молнія" влучив по околицях міста, в у Київському районі. Ціллю ворога стала автозаправна станція.

Також ми писали, що в ніч на 4 червня РФ атакувала Харків 9 дронами "Shahed" та двома ракетами. В місті було зафіксовано багато пошкоджень, крім того, одна людина постраждала.