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Нічні морози продовжуються — якою буде погода в Харкові завтра

9 листопада 2024 17:32
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Харкові на завтра, 10 листопада
Осіння погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Харкові та області завтра, 10 листопада, буде без істотних опадів. Вночі очікуються морози до -2 °С.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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У Харківській області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці очікується туман. Вітер північний, 3-8 м/с. 

Температура повітря вночі -2...+3 °С, вдень +2...+7 °С.

Погода у Харкові 10 листопада
Погода в Харкові 10 листопада. Фото: Pogodairadar

У Харкові також хмарно з проясненнями. Опадів не передбачається. Температура повітря вночі очікується 0...+2 °С, а вдень +4...+6 °С.

Нагадаємо, 10 листопада в Україні збережеться суха погода. На півдні можливі слабкі дощі, місцями буде туман.

А в Києві завтра опадів не передбачається. Однак синоптики оголосили перший рівень небезпеки через туман.

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